Şantajcıya ‘iyi hal’ indirimi

Konya'da yaşayan R.Ü. (24), 1,5 yıl önce eşiyle boşanma sürecindeyken sosyal medya hesabı TikTok'tan TIR sürücüsü evli F.A. (36) ile tanıştı. İkili bir süre sonra buluştu. Bu arada F.A., birliktelik yaşadığı R.Ü'yü iddiaya göre telefonla gizlice kayda aldı. Ardından da gizlice çektiği görüntüleri R.Ü'ye gönderip, eşine ve ailesine atmakla tehdit ederek, şantaj yaptı. Tüm yalvarmaları karşılıksız kalan R.Ü., önce CİMER'den yardım istedi, daha sonra da savcılığa suç duyurusunda bulundu.Soruşturma sonunda hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 6 yıla, 'şantaj' suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan F.A'nın cep telefonunda yapılan incelemelerde de R.Ü'ye ait çok sayıda görüntü ile tehdit mesajları bulundu.Asliye Ceza Mahkemesinde sonuçlanan yargılama sonunda F.A., 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 1 yıl 8 ay, 'şantaj' suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.