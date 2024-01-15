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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Şantiye konteyneri yangınında 3 işçi can verdi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Şantiye konteyneri yangınında 3 işçi can verdi
İstanbul Sultanbeyli'de çelik malzeme üretimi yapan işyerinde dün işçilerin kaldığı konteynerde ısınmak için sobaya yanıcı madde dökülmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm konteynerleri sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Murat Çolak (21), Muhammed Şahin (18) ile kimliği tespit edilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği, Ahmet Kama ve Fırat Karadağ (17) isimli 2 kişininse yaralandığı belirlendi. Ölen işçilerin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor" denildi.

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Şantiye konteyneri yangınında 3 işçi can verdi
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