Şantiye lojmanında ranzaya sıkışan işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinen bağlı Torba Mahallesi'nde bulunan bir otelin şantiyesindeki personel lojmanından dışarı çıkan işçiler, otelde çalışan 36 yaşındaki Hafız Emin'i boynu ranza demirine sıkışmış halde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Hafız Emin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Emin'in cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.