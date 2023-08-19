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Giriş Tarihi: 19.8.2023 15:20 Son Güncelleme: 19.8.2023 16:10

Şantiye şefinin sır ölümü: “Kepçeyi yükleyip geliyorum” diye mesaj attı… Cesedi sahilde bulundu

Çanakkale‘nin Ezine İlçesi’nde yapımı devam eden Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde şantiye şefi olarak görev yapan Sezai Kapulu, bugün öğle saatlerinde Dardanos sahilinde ölü olarak bulundu. Kafasına tek el ateş edilmiş şekilde bulunan Kapulu’nun, sabah 09:30 sıralarında personeline “Kepçe’yi yükleyip geliyorum” diye mesaj atması “intihar mı? yoksa cinayet mi?” sorularını akla getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte sır ölümün ayrıntıları...

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Şantiye şefinin sır ölümü: “Kepçeyi yükleyip geliyorum” diye mesaj attı… Cesedi sahilde bulundu

Çanakkale bu sabah esrarengiz bir olaya uyandı. Merkeze bağlı Dardanos sahilinde yürüyüşe çıkan tatilciler, 10:30 sıralarında deniz kenarında yerde yatan bir kişiyi görünce hemen sağlık ekiplerine ve güvenlik güçlerine haber verdiler. Olay yerinde kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kafasına tek el ateş edilmiş şekilde bulunan ve sağ elinde silah olduğu belirlenen şahsın, şantiye şefi olarak görev yapan Sezai Kapulu olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, şüpheli görülen ölüm nedeniyle Kapulu'nun silahı tuttuğu elinden swap testi için örnekler aldı. Yapılan ön incelemenin ardından talihsiz adamın cenazesi Adli Tıp Morguna gönderildi.

SABAH MESAJ ATMIŞ

Olayın "intihar mı?, yoksa cinayet mi?" olduğu çok yönlü olarak soruşturulurken aynı zamanda taş işi de yapan Sezai Kapulu'nun ölümünden bir saat önce nerede olduğunu soran personeline şantiyenin konumunu göndererek "Kepçeyi yükleyerek geliyorum" yazdığı ortaya çıktı.

1 GÜN ÖNCE SUNUM YAPTI

Kapulu'nun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde şantiye şefi olmasının yanı sıra taş şirketinin de olduğu tespit edilirken, ölümünden 1 gün önce de OSB'ye gelen yetkililere inşaatla ilgili sunum yaptığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Swap Testi nedir?

Ateşli silah kullanımı sırasında silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyenin üzerinde izler bırakır. Bu izler görülemeyecek kadar küçüktür ve özel olarak alınarak incelenmesi gerekir. Ayrıca ateşli silah herhangi bir canlıya ateş edilmişse kan ve DNA örnekleri de bulunabilir. Kriminoloji bilim dalında kullanılan swap izi, suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilir.

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Şantiye şefinin sır ölümü: “Kepçeyi yükleyip geliyorum” diye mesaj attı… Cesedi sahilde bulundu
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