Şantiye yangınında 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul'un Ümraniye Finanskent Mahallesi'ndeki inşaat alanında 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, konteynerler bir anda yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler konteynerleri tahliye ederken bu sırada 3 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan kontrolde konteynerlerin içinde 1 işçinin cenazesine ulaşıldı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybeden işçinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.