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Giriş Tarihi: 25.10.2021 10:21 Son Güncelleme: 25.10.2021 10:37

Şantiyede 2 kişiye sopa ve bıçakla saldırdı! Savunması pes dedirtti!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Şantiyede 2 kişiye sopa ve bıçakla saldırdı! Savunması pes dedirtti!

Yaklaşık 3 yıldır Türkiye’de yaşayan Afganistanlı adam, iddiaya göre çalıştığı şantiyedeki 2 kişiye bıçak ve sopayla saldırdı. Gözaltına alınan şüpheli adam emniyet işlemlerinden sonra adliyeye getirilirken kendisini savunma şekli pes dedirtti. ‘2 kişi bir kadına tecavüz ediyordu. Ben de görünce kadını kurtarmak istedim’ diyen Afganistanlı adam, çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalıştığı şantiyede 2 kişiyi bıçak ve sopayla ağır şekilde yaraladığı iddia edilen Afganistanlı adamın savunması pes dedirtti. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de yaşayan ve bir şantiyede bekçi olarak çalışan 28 yaşındaki Sıpatullah K. isimli adam, aynı şantiyede çalıştığı Semih ve Serdar isimli 2 kişiyi sopa ve bıçak ağır yaraladı.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Çalıştığı şantiyede bekçilik yapan Sıpatullah K., çalıştığı şantiyedeki 2 kişiyi üzerindeki bıçak ve sopayla ağır şekilde yaralamasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli adam, savcılık ifadesinden sonra tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'KADINA TECAVÜZ EDİYORLARDI'

Şüpheli Sıpatullah K., Hakimlikteki sorgusunda 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını, şantiyede bekçi olarak çalıştığını ve müştekilerle aynı şantiyede olduklarını belirterek 'Olay günü bir kadın çığlığı duydum. Daha sonra bu kadını Semih ve Serdar'ın taciz ettiğini anladım. Kadını kurtarmak için Semih'e sopayla vurdum ama bıçak yanımda değildi. Onlar da bana saldırdı. Sonrasında polise bir kadına tecavüz ediyorlar diye ihbarda bulundum.' dedi.

'TÜRKÇE BİLMEDİĞİMDEN KENDİMİ İFADE EDEMEDİM'

Sorgusunun devamında polisler gelince elinde bıçak olduğu için paniklediğini belirten şüpheli adam, 'Kendimi iyi ifade edemeyince aşırı korktum ve kendimi kaybettim. Yeterince Türkçe bilmediğimden kendimi iyi ifade edemedim. Ben kimseye kasıtlı olarak saldırmadım, polisi tehdit etmedim. Kadını da polis geldiğinde anlatamadım. Herhangi bir psikolojik rahatsızlığım yok ama annemle babamı yeni kaybettiğim için rahatsızım.' şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİ ADAM TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheli adamın her ne kadar bir kadına yardım etmek için müştekilere sopayla vurduğunu söylese de buna dair bir bulgu bulunmadığından ve şüphelinin delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunmasından kaynaklı şüpheli Sıpatullah K.'nın tutuklanmasına karar verdi. Afganistanlı adam, tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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Şantiyede 2 kişiye sopa ve bıçakla saldırdı! Savunması pes dedirtti!
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