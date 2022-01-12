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Giriş Tarihi: 12.1.2022 11:21 Son Güncelleme: 12.1.2022 11:36

Şantiyede kavga: 1 ölü 1 yaralı

Şantiyede kavga: 1 ölü 1 yaralı

Bolu'nun Yenigeçitveren köyü yakınlarında bulunan özel bir firmaya ait şantiyede gece saatlerinde 2 işçi arasında çıkan tartışmanın ardından 26 yaşındaki Necati G, tartıştığı Ahmet Kuyucu'yu 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Bolu'nun Yenigeçitveren köyü yakınlarında özel bir firmaya ait şantiyede gece yarısı meydana gelen olayda çalışma esnasında 26 yaşındaki genç işçi Necati G. ile 61 yaşındaki Ahmet Kuyucu arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda alevlendi ve Necati G.(26) yanında bulundurduğu bıçak ile tartıştığı iş arkadaşı Ahmet Kuyucu'yu önce kalbinden daha sonrada 5 farklı yerinden bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Bıçaklanan Ahmet Kuyucu olay yerinde can verirken, tartışmayı ayırmaya çalışan başka bir işçi de olay da hafif şekilde yaralandı.

(Ahmet Kuyucu)

Necati G. jandarma ekiplerine yakalanarak, sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Şantiyede kavga: 1 ölü 1 yaralı
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