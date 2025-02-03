Santorini’de alarma geçildi

Ege Denizi'nde 24 saatte 30'un üzerinde deprem meydana geldi. AFAD verilerinden derlenen bilgiye göre, önce gün saat 15.51'den dün 15.55'e kadar en küçüğü 1.3 ile en büyüğü 4.8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi. Bunlardan 4 ile 4.8 arasında toplam 8 deprem kayıtlara geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde, 28 Ocak tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığını bildirdi. Santorini Adası'nın yakınlarından gerçekleşen depremlerle ilgili bilim insanları ve araştırmacıların sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde değerlendirildiği belirtildi.

SANTORİNİ'DE ALARMA GEÇİLDİ

Santorini'deki depremlerin ardından Yunanistan'da alarma geçildi. Santorini'de açık hava stadyumunda çadırlar kurulurken, polis ve itfaiye teyakkuz halinde. Yetkililer tarafından okullar kapatıldı, ada halkına toplu etkinliklerden kaçınmaları ve yüzme havuzlarını boşaltmaları talimatı verildi. Feribot şirketleri, adadan ayrılanların sayısında artış olduğunu açıkladı. Yunan medyasına göre, acil durum ekipleri Santorini'ye konuşlandırıldı ve Yunan adasını dördüncü gündür vuran deprem nedeniyle tahliye planları hazırlandığı bildiriliyor. Yayınlanan görüntülerde, denize sıfır konumdaki evler boşaltıldı, toprak kayması yaşandı.