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Giriş Tarihi: 19.2.2022 21:39 Son Güncelleme: 19.2.2022 21:58

Sapan cinsi köpek balığı sahile vurdu

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Sapan cinsi köpek balığı sahile vurdu

Çanakkale’nin Kepez Beldesi’nde sahile vurmuş bir köpek balığı bulundu. Boyu 2 metreyi bulan köpek balığının dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listede yer alan “sapan” cinsi köpek balığı olduğu tespit edildi.

Kepez Limanın yakınlarında bugün öğle saatlerinde bir köpek balığının sahile vurduğunu ve yaşam savaşı verdiğini gören vatandaşlar durumu hemen Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Müdürlükte görevli su ürünleri mühendisleri sahilde ölmüş olan köpek balığının dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listede yer alan "sapan" cinsi köpek balığı olduğunu tespit etti.

Nesli tükenmekte olan sapan köpek balığının bölgeye nasıl geldiği ve neden öldüğü konusunda yetkililer inceleme başlattı.

Boyları 3 ila 4 metreye varan, Atlantik okyanusunda yaşayan bir köpekbalığı türü olan sapan köpek balıkları, avını sapan seklinde kuyruğuyla vurarak sersemleştirmesi ve ondan sonra parçalamasıyla biliniyor.

Sapan cinsi köpek balığı sahile vurdu | Video

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Sapan cinsi köpek balığı sahile vurdu
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