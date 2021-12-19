Sapanca TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 20 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 aracın karıştığı ve 20 kişinin yaralandığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, önceki gece Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Göl Mahallesi mevkisi TEM yolunda meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Saim Mert Çiftçi yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulurken arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR aniden fren yaptı. TIR'ın arkasından gelen Muhammet Reşit Çelik idaresindeki yolcu otobüsü de fren yapan TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü hasar gören araçta sıkışırken, yolcular yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Otobüste sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma yaptı. Sürücü yapılan çalışma ile kurtarıldı. Kazada yaralanan 20 kişi sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. DHA