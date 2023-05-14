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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Sapanca’da yürek yakan kaza

İHA
Sapanca’da yürek yakan kaza
Feci kaza Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Alaattin Aydın (21) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Adile Balcı'ya çarptı. Savrulan Balcı, yol kenarında bulunan, yaklaşık 3 metre derinliğindeki inşaatın temel kısmına savruldu. Aracından çıkarak, Balcı'ya yardım etmek isteyen sürücü Aydın da inşaat alanına inmek isterken düşerek yaralandı. Kaza sonrası yardım etmek için duran İrfan Deveci'nin (22) kullandığı araca da arkadan gelen İsmail Şirin'in (22) kullandığı araç çarptı. Kazada Seval Şirin (24) ve Sinem Şirin (25) yaralandı. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Adile Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Sapanca’da yürek yakan kaza
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