Sapanca’da yürek yakan kaza

Feci kaza Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Alaattin Aydın (21) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Adile Balcı'ya çarptı. Savrulan Balcı, yol kenarında bulunan, yaklaşık 3 metre derinliğindeki inşaatın temel kısmına savruldu. Aracından çıkarak, Balcı'ya yardım etmek isteyen sürücü Aydın da inşaat alanına inmek isterken düşerek yaralandı. Kaza sonrası yardım etmek için duran İrfan Deveci'nin (22) kullandığı araca da arkadan gelen İsmail Şirin'in (22) kullandığı araç çarptı. Kazada Seval Şirin (24) ve Sinem Şirin (25) yaralandı. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Adile Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.