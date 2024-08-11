Sapık eğitmen tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, cep telefonunda satranç dersi verdiği öğrencilerin müstehcen görüntülerini bulunan özel satranç kursu sahibi tutuklandı. Kleopatra Plajı'nda bir kişinin cep telefonuyla denize giren 11 yaşındaki Ukraynalı bir kız çocuğunun görüntüsünü kaydettiğini gören vatandaşlar durumu polisi bildirdi. Polis ekipleri, Mesut U.'yu (52) gözaltına aldı. Mesut U.'nun cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda küçük yaşta çocuğa ait müstehcen fotoğraf ve videolar bulundu. Satranç eğitmeni ve ilçede faaliyet gösteren özel bir satranç kursunun sahibi olan Mesut U.'nun, telefonunda yer alan bazı fotoğrafların da ders verdiği öğrencilere ait olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.