Sapık öğretmenin telefonunda mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı

Fethiye'de 7 Temmuz 2023 yılında sokak ortasında iki erkek tartışmaya başlaması üzerine o sırada devriyede olan kolluk kuvvetlerince alınan ifadede M.G., Esenköy Şehit Cengiz Topçu Ortaokulunda öğretmen olan A.T.'nin cep telefonuyla etrafındaki kadınların videosunu ve fotoğrafını çektiğini düşündüğünü belirterek Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılık şüphelinin cep telefonuna el koydu ve inceleme kararı verdi. Şüpheli, hakkında Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda aynı mahkemenin şüpheli hakkında çocukların müstehcen içerikli pornografik görüntülerini depolama suçu yönünden hakkında mahkumiyet kararı verildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesince şüpheli hakkında verilen mahkumiyet hükmü kesinleşti. Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede şüpheli hakkında tefrik edilen dosya kapsamında kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma suçu yönünden şüpheli Tulun, hakkında soruşturmaya devam edildi.

TELEFONUNDA MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

7 Mayıs 2024'te şüpheli ait el konulan telefonu bilirkişi tarafından incelendi. Şüphelinin cep telefonunda, çok sayıda çocuk pornografisi ve müstehcenlik içeren fotoğraf ve videonun bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca, görev yaptığı okuldaki etkinliklerde üzerlerinde kıyafet bulunan kız öğrencilerinin ve kalça ve bacaklarını müştekilerin ve mağdurların bilgisi ve rızası olmaksızın defalarca kez cep telefonu ile kayda aldığının tespit edildi. Müştekilerin alınan ifadelerinde özetle yaşanan olay nedeniyle şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Şüpheli ifadesinde, "Yaklaşık 35 yıldır Kamu görevlisiyim. Bugüne kadar hiç kimseye zararım olmamıştır. 07.07.2023 günü Fethiye çarşı içerisinde kendime ait telefonumda görüntü çekerken daha önceden tanımadığım bir şahıs ne yaptığımı sordu. Bu şahıs ile aramızda kısa bir tartışma yaşandıktan sonra polisler geldi. Telefonuma el koydular. Daha sonradan yapılan incelemede küçük yaşta kızlara ait görüntülerin çocuk pornolarının olduğunu söylediler. Bunun üzerine gözaltına alındım. Telefonumda öğretmen olduğum okuldaki öğrencilerimin çektiğim videoları da vardı. Dışarıda çektiğim videodaki şahısları tanımıyorum. Eşimle ayrılma sürecinde olduğum için psikolojim bozulmuştur. Telefonumda bulunan çocuk pornografisi içeren videolar izlerken arka planda inmiş. Özellikle indirmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul ediyorum" dedi.

Savcılık şüpheli Tulun hakkında, mağdurların kişisel veri niteliğinde olan fotoğraflarını ve görüntülerini bilgileri ve rızaları olmaksızın, herkesin girebileceği kamuya açık alanlarda görevinin kendisine verdiği yetkiyi de kötüye kullanarak cep telefonuna çekip depolama kastıyla kayıt altına almak suretiyle zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu işlediğini belirterek ilgili kanunlar çerçevesinde cezalandırılmasını istedi.