Sapık patron dehşeti! 30 yaş küçük kızı istismar ve kaçırma girişimi!





'KORKUDAN BAKKALA BİLE GİDEMİYORUM'



Korkudan evden çıkamadığını belirten lise son sınıf öğrencisi S.A., yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Pandemi döneminde ailesine destek olmak için işe girdiğini belirten S.A., "İş yeri sahibinin davranışları her geçen gün değişti. Bana asılmaya başladı. Beni taciz ediyordu. Çalıştığım yerde beni hep sıkıştırıyordu. Oturduğum masanın görünmemesi için önünü tahta ile kapattı. Beni tehdit ediyordu. Aileme de bu nedenle bir şey söyleyemedim. Beni en son tehdit edince yaşadıklarımı anneme anlattım. Kendisinden 5 kez şikayetçi olduk. Ama hala peşimde. Yeni tuttuğumuz evimizi de öğrendi. Kapıya gelip bir şeyler bırakıyor. Gözümüzü boyamak için hediyeler bırakıyor. Okulumun önüne geliyor. Beni kaçırmak için fırsat kolluyor. Korkudan bakkala bile gidemiyorum" dedi



AŞK VE TEHDİT NOTLARI



İş yerinde çalışırken M.Ü.'nün içeceklerine habersizce uyuşturucu koyduğunu sonradan fark ettiğini aktaran S.A., "Sürekli başım dönüyordu. Dengede duramıyordum. Sonra annem bana bir şeyler olduğunu fark edince, bu kişinin bana uyuşturucu içirdiğini anladık. Biz üst katta oturuyorduk. Benim odamın camını küçük taşlarla tıklatıp açmamı sağlıyordu. Sonra da elindeki uyuşturucuları odama atıyordu. Ben o atılan uyuşturucuları biriktirdim. Polise teslim ettim. Uyuşturucunun yanında, beni sevdiğini, benimle evleneceğini içeren aşk ve tehdit notları da vardı" diye konuştu.



M.Ü.'nün çalışırken özel bölgelerine dokunduğunu da ifade eden S.A., "Beni tahta ile kapattığı yere sıkıştırıyordu. Vücudumu elliyordu. Adam 47 yaşında ve nişanlı. Benim babamdan bile büyük. Benden 2 yaş küçük oğlu var. Şu an nişanlısı var ve o kıza da uyuşturucu vererek deli etmiş. Korkuyorum. Dışarıya çıkamıyorum" dedi.