Sapık sucunun cezası belli oldu

Ankara'da yaşayan 2 çocuk annesi Meryem Ç.,'yi 16 yaşındaki kızı geçen yıl 4 Ağustos'ta arayarak evlerine su bırakmak için gelen 43 yaşındaki Ahmet K.'nın kendisine ve 13 yaşındaki kız kardeşine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. 16 yaşındaki A.Ç., annesine, kardeşiyle birlikte uyudukları sırada Ahmet K.'nın eve girdiğini, odalarına girerek cinsel bölgelerine dokunduğunu, korktukları için bir şey yapamadıklarını anlattı. Bunun üzerine Meryem Ç., eve gelerek kızları ile birlikte Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

'ANAHTARLA EVE GİRDİ'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan A.Ç., "Ahmet K., yaklaşık 6 aydır evimize su getiriyor. Akşam saat 7 gibi annem sipariş verdi. Binanın otomatı bozuk olduğu için anahtarı yukarıdan attık. Binaya 3 kez geldiğini ancak bize ulaşamadığını söyledi. Telefon numaramızı istedi, bu sırada kardeşim Ş.'ye 10 TL uzattı, bana da uzattı kabul etmedim parayı şortumun kenarına sıkıştırdı. Bu sırada ceplerini kontrol ederek ben size anahtarı verdim mi dedi. Ben de askıda anahtar olduğunu görünce vermiş olduğunu düşündüm. Ertesi gün saat 10:30, 11:00 sıralarında uyurken üzerimde bir el hissettim. Uyandığımda Ahmet K.'yı gördüm, bu sırada vücuduma dokundu. Bu sırada kardeşim Ş. uyandı, kendisine korktuğum için göz hareketiyle uyumaya devam etmesi için işaret ettim. Boynumdan öptü, 3 günde bir gelip size para bırakırım dedi" şeklinde konuştu.

'10 TL'LİK ABİN'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 13 yaşındaki Ş.N.Ç., ise evde uyudukları sırada Ahmet K.'nın kendisine dokunması üzerine uyandığını arkasını dönerek uyuyor numarası yaptığını söyledi. Ş.N.Ç., "Kabus sanıp kendimi kilitleyip yattım. Bana 10 TL'lik abin diye mesaj atmış" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet K. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ahmet K., su damacanası bırakmak için geldiğini, zili çalınca çocukların anahtarı balkondan attıklarını, suyu ve anahtarı bırakarak çıktığını öne sürdü. Suyu eve bıraktıktan sonra 10 TL olan ücreti vermediklerini bu nedenle parayı kastederek '10 TL'lik abin' diye mesaj attığını kaydetti. Ahmet K., "Olay günü anahtarı bırakmak için evlerine çıktım, kapıyı çaldım, kapıyı açan olmadı yanımdaki anahtarla içeri girdim, anahtarı peteğin üzerine bıraktım. Mutfağa geçip su içtim ardından çıktım" dedi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Ahmet K.'nın anahtarı hileli şekilde ele geçirdiğini, mağdurlara yönelik eylemlerin nitelikleri değerlendirildiğinde cinsel istismar suçunu işlediği, ebeveynlere yönelik 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu işlediğini, A.Ç.'ye ve Ş.N.Ç.'ye yönelik 'Çocuğun cinsel istismar' suçundan 15'er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

16 YIL CEZA

Mahkeme, 14 Mart'taki karar duruşmasında Ahmet K.'nın iki çocuğu karşı eylemleri gerekçesiyle 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8'er yıl, Meryem Ç.'ye yönelik ise 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 10 ay olmak üzere toplam 16 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme gerekçeli kararında, kendisine geçici süreyle ve farklı bir amaçla erilen anahtarı mağdurları yanıltarak iade etmediği, ertesi gün ise küçük kızları istismar etmek için anahtarı yanında bulundurduğu bu nedenle alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kurulduğu anlatıldı.