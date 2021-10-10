Sapık tanıdık çıktı





Amed G.'nin "cinsel saldırı" ve "kasten yaralama" suçlarından emniyette sabıka kayıtlarının olduğu anlaşıldı. Tacize uğrayan kadınlar da Amed G.'yi teşhis etti. Amed G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.