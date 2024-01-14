Şapkanın son ustası

Yozgat'ta geleneksel şapkacılığın son temsilcisi olan 70 yaşındaki Osman İçme, babasından devraldığı mesleği yaşatmaya devam ediyor. İçme, ilkokul yıllarında babası Abdurrahman İçme'nin yanında bu sanata adım attı ve okulu bıraktıktan sonra şapkacılığı öğrendi.Yozgat'taki tek şapkacı olan İçme, soğuk havalarda artan şapka talebini karşılamak için yoğun bir çaba içinde. İçme, şapkaların üretiminde 100 yıllık bir şapka makinesi kullanıyor. Bu makine, şapkacılığın vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ediliyor. İçme, babasının zamanında günde 100 şapka dikebildiğini, kendisinin 95 şapka diktiğini anlattı.