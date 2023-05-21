Haberler Yaşam Haberleri Saplantılı âşık dehşeti: Barışmayınca kaçırdı
Giriş Tarihi: 21.5.2023

Saplantılı âşık dehşeti: Barışmayınca kaçırdı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Saplantılı âşık dehşeti: Barışmayınca kaçırdı
Antalya'nın Alanya'da ilçesinde yaşayan A.Z. (32), 5 yıl önce tanıştığı Selçuk Bekiroğlu (39) ile 8 ay kadar görüştükten sonra ilişkiyi bitirdi. Bunu kabullenemeyen Bekiroğlu, genç kızı sürekli rahatsız etmeye başladı. A.Z. de 4 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Son kararın ardından A.Z.'nin çalıştığı işyerinin yakınına giderek konuşmak istediğini söyledi. Artık nişanlı olan A.Z. de bu rahatsızlıklara son vermesi için konuşmaya gitti.



Genç kızı aracına bindiren Bekiroğlu, kapıları kilitleyip Konya istikametine kaçtı. Antalya polisinin ihbarıyla harekete geçen Konya polisi, Konya-Aksaray yolunda görülen Bekiroğlu'na, 'dur' ikazında bulundu. İkaza uymayan otomobil kaçmaya başladı. Bekiroğlu, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanırken, kurtarılan genç kız, yakınlarına teslim edildi. Selçuk Bekiroğlu ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
Böyle iğrençlik görülmedi! Twitch yayıncısı Jahrein, yayınına bağlanan gencin annesine AK Partili diye küfür etti
CHP'li Dursun Çiçek itiraf etti: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 7'li koalisyona: Çoğu Suriye'ye gitti, Kandil'i basacağınıza masayı basın
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'nin seçim manipülasyonuna tepki: Halkı aldatmaya çalıştılar
Son dakika haberleri: Galatasaray'da Mauro Icardi 23 yıl sonra tarihe geçti! Jardel'i geride bıraktı
CHP'lilerin zulmüne dayanamayan depremzede teyze İzmir'i terk etti! Seçimden sonra hakaretler, küfürler, tacizler: Oy verdin de madalya mı taktılar?
CHP'li Cemil Kılıç'tan 'APO için yasa önerisi' iddiası! Yalanı Meclis kayıtlarında ortaya çıktı
SON DAKİKA: Sanatçı Nuri Sesigüzel 86 yaşında hayatını kaybetti! İbrahim Tatlıses acı haberi duyurdu
Defne Devlet Hastanesi yarın açılıyor! Akşener'in yalan siyaseti 60 günde çürüdü
ARKADAŞINA GÖNDER
Saplantılı âşık dehşeti: Barışmayınca kaçırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA