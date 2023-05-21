Saplantılı âşık dehşeti: Barışmayınca kaçırdı

Antalya'nın Alanya'da ilçesinde yaşayan A.Z. (32), 5 yıl önce tanıştığı Selçuk Bekiroğlu (39) ile 8 ay kadar görüştükten sonra ilişkiyi bitirdi. Bunu kabullenemeyen Bekiroğlu, genç kızı sürekli rahatsız etmeye başladı. A.Z. de 4 kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Son kararın ardından A.Z.'nin çalıştığı işyerinin yakınına giderek konuşmak istediğini söyledi. Artık nişanlı olan A.Z. de bu rahatsızlıklara son vermesi için konuşmaya gitti.Genç kızı aracına bindiren Bekiroğlu, kapıları kilitleyip Konya istikametine kaçtı. Antalya polisinin ihbarıyla harekete geçen Konya polisi, Konya-Aksaray yolunda görülen Bekiroğlu'na, 'dur' ikazında bulundu. İkaza uymayan otomobil kaçmaya başladı. Bekiroğlu, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanırken, kurtarılan genç kız, yakınlarına teslim edildi. Selçuk Bekiroğlu ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.