Saplantılı aşık dehşeti yaşatmıştı: Kardeşinin yaşadığı acıyı anlattı! İhtimal: Yüzde 1

YAŞAMA ŞANSI YÜZDE 1

Yaşanan dehşet sonrası şu an yoğun bakımda olan ve yüzde bir yaşama şansı olan şiddet mağduru kadının acılı ablası Nazlı Uzunçelebi kendisinin de bir şiddet mağduru olduğunu ve yıllardır şiddete karşı mücadele ettiğini belirtti.

Uzunçelebi, "3-4 gün oluyor bu olay. Biz ayrı yaşadığımız için o kendisi, olayı biz de polislerden öğrendik. Hastaneye gittik. Kardeşimin yoğun bakımda olduğunu, olayları sonra öğrendik biz de. Çok bir şey bilmiyoruz, işin aslını. Saplantılı, ona kafayı takmış bir erkek arkadaş kurbanı oldu. Kardeşinin yaşadığı şiddet herkesin başına gelebilecek. Söylenecek çok şey var, Sosyal medyada ya da basında yazılan, çizilen şeyler beni son derece rahatsız etti. Bir kadın olarak bugün bir erkekle, eğlence mekanında tanıştığını iddia ederek. Ya Allah aşkına kadınlar hangi durumda öldürülmez, hangi durumda katledilmez? Ben beylere seslenmek istiyorum. Kızları, kadınları hangi şartlarda öldürmeyeceğinizin, hangi şartlarda tecavüz etmeyeceğinizin bir yazılı metni olsun" dedi.