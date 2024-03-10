Saplantılı aşık kabusu

Adana'da yaşayan üniversite öğrencisi Hazal Özçimenoğlu'nun (22) başı bir süredir saplantılı aşığı ile dertte. Genç kız birkaç yıl önce arkadaşları aracılığı ile Halil İbrahim Ç. ile tanıştı. Bir süre sonra ise arkadaşlığını bitirdi. Ancak iddiaya göre bunu kabullenemeyen Halil İbrahim Ç., Özçimenoğlu'nu mesaj atarak rahatsız etmeye başladı. Şikayet üzerine uzaklaştırma kararı verilen Halil İbrahim Ç., yine de genç kızın peşini bırakmadı. Son olarak önceki gün genç kızın annesini arayan Halil İbrahim Ç., iddiaya göre "Evinizi biliyorum, evinizi yakacağım, kızına ve sana tecavüz edip öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Yıllardır kabus dolu günler yaşayan genç kız, bu tehdit üzerine sosyal medya hesabından "Ölmek istemiyorum" paylaşımı yaparak yardım çağrısında bulundu. Genç kızın paylaşımı üzerine Adana polisi önceki gece saatlerinde Halil İbrahim Ç.'yi gözaltına aldı. Hazal Özçimenoğlu, yaşadığı kabusu SABAH'a anlattı.Halil İbrahim Ç.'nin kendisine tacizde bulunduğunu ve çok korktuğunu söyleyen Özçimenoğlu, "17 yaşımdan beri hiçbir bağım olmadığı halde beni takıntı haline getirip taciz ediyor. Birçok kez şikayet ettim, uzaklaştırma kararı aldırdım. Suçlu bulunup hapse girdi. Çıktıktan sonra tekrar tekrar bana ulaşmaya çalıştı. Numaramı değiştirdiğim için uzun zamandır bana ulaşamıyordu. Bana kin ve nefret besleyen bu şahıs, dün gece anneme ulaşarak ailemi ve beni öldürmekle tehdit etti. Eğer bir gün bir yerlerde intihar süsü verilirse ben asla intihar etmem. Yaşamayı seviyorum bunu bilmenizi istiyorum. Ben ve ailemin can güvenliğine zarar gelmesi durumunda sorumlusu Halil İbrahim Ç.'dir. Ölmek istemiyorum" diye konuştu.Genç kızın iddiaları üzerine kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Halil İbrahim Ç. ise, "Hazal benim eski sevgilim, biz ayrıldık ve bitti. Bahsettiği konularda benim bir tacizim olmadı. Beni aradı dediği numara saatinde ben dışarda arkadaşlarımla kafedeydim. Bana iftira atıyor" dedi. Gözaltındaki Halil İbrahim Ç.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.