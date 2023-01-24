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Giriş Tarihi: 25.1.2023

Saplantılı âşık, kızının gözü önünde öldürdü

Bursa’da bir eğlence mekânında solistlik yapan Nurten İnan, arkadaşlık teklifini kabul etmediği saplantılı âşığı tarafından kızının gözleri önünde öldürüldü

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Saplantılı âşık, kızının gözü önünde öldürdü
Bursa'da yaşayan İzzet Akdeniz (46), 8 aydır müşteri olarak gittiği bir eğlence mekânında solistlik yapan Nurten İnan'a (41) âşık oldu. Ancak İnan, arkadaşlık isteğini defalarca kez reddetti. Önceki akşam yine eğlence mekânına giden Akdeniz, İnan'ı gece boyunca taciz etti.



Gece geç saatlerde işten çıkan İnan, yanında bulunan kızı Yağmur M. (17) ile birlikte taksiyle evine döndü. İnan'ı takip eden Akdeniz, evin önünde konuşmak istediğini söyleyerek durdurdu. İnan ise konuşmayı reddetti.



Bunun üzerine tabancasını çıkaran Akdeniz, önce Yağmur M.'nin ayaklarına ateş etti. Ardından İnan'ı, başını koltuğunun arasına sıkıştırıp tetiğe bastı. Başından ağır yaralanan İnan kurtarılamadı. Olaydan sonra yakalanan Akdeniz ifadesinde İnan'ı kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Akdeniz'in İnan'ı saplantı haline getirdiği ve İnan'ın oturduğu sokağa taşındığı öğrenildi. İzzet Akdeniz çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Saplantılı âşık, kızının gözü önünde öldürdü
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