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Giriş Tarihi: 18.5.2022 11:32

Saplantılı aşık kurbanı Sinem toprağa verildi

İHA
Saplantılı aşık kurbanı Sinem toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde saplantılı aşığı tarafından öldürülen Sinem Sökmen toprağa verildi.

Sinem Sökmen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndan sabah alınarak Tarsus'a getirildi. Şehir Mezarlığındaki camide kılınan cenaze namazının ardından Sinem Sökmen'in cenazesi omuzlara alınarak cenaze arabasına konuldu. Sökmen'in cenazesi Tarsus Eshab-ı Kehf Mezarlığında toprağa verildi.
Olay, Öğretmenler Mahallesi'nde bulunan Hal Ardiyeler Bölümü 151 nolu iş yerinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde, nakliye işi yapan Halil Korkmaz adlı kişi, tarım işçisi Sinem Sökmen isimli kadının çalıştığı iş yerine geldi. Halil Korkmaz burada belinden çıkardığı tabancayla Sökmen'in kafasına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kalabalıktan kaçan Halil Korkmaz, Hal Camisi altında olayda kullanmış olduğu silahla kafasına ateş etti. Yere yığılan Korkmaz hayatını kaybetti.
Halil Korkmaz, 13 Mart 2022 tarihinde Sökmen'i hal içerisinde çalıştığı ardiyede, tehdit ettiği ve ısrarlı takip ettiği için uzaklaştırma cezası aldığı, cezasının 19 Nisan 2022 tarihinde sona erdiği öğrenildi.
Halil Korkmaz'ın daha önceden Sinem Sökmen'e evlenme teklif ettiği, daha sonra kendisinden ayrılmak istemesi üzerine, "ya benim olacaksın ya da başkasına yar etmem ben ölümü göze aldım" şeklinde tehditte bulunduğu ve kendisiyle çektirdiği fotoğrafları yakınlarına göstermekle tehdit ettiği ileri sürüldü.

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Saplantılı aşık kurbanı Sinem toprağa verildi
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