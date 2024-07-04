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Giriş Tarihi: 5.7.2024

Saplantılı âşıktan genç kadına ölüm mesajları

Sevgilisinin kendisini terk etmesini hazmedemeyen saplantılı âşık Abdülhamid Y., Zişan Ö. isimli genç kızın hayatını zehir etti. 16 farklı numaradan ve 3 mail adresinden genç kıza binlerce ölüm tehdidi içeren mesajlar yazan saplantılı adam hakkında genç kız, suç duyurusunda bulundu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Saplantılı âşıktan genç kadına ölüm mesajları
Kız arkadaşının terk edişini hazmedemeyen genç adamın, 16 ayrı telefon numarası ve 3 ayrı mail hesabından kız arkadaşına binlerce mesaj atması soruşturma konusu oldu. İstanbul'da yaşayan Zişan Ö. (24) 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Abdülhamid Y.'nin tehdit ve hakaretlerine dayanamayarak ayrıldı.




Durumu kabul edemeyen genç adam, Zişan Ö.'yü takip edip sürekli mesajlar gönderince Zişan Ö., Abdülhamid Y.'nin telefon numarasını engelledi. Eski kız arkadaşına ulaşamayan genç adam, toplamda 16 farklı numarayla kız arkadaşına engeli kaldırması için tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermeye başladı.



Zişan Ö.'nün tüm numaraları engellemesi üzerine bu kez 3 ayrı mail hesabından devam etti. Binlerce mesaj karşısında şok yaşayan genç kadın, eski erkek arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusunda ısrarlı şekilde takip edildiğini ve ölüm tehditleri aldığını belirten Zişan Ö., Abdülhamid Y.'nin cezalandırılmasını talep etti. Genç kadın, hayatını zehir eden Abdülhamid Y.'nin tehditleri karşısında adliyeye koştu. Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Saplantılı âşıktan genç kadına ölüm mesajları
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