Saplantılı âşıktan genç kadına ölüm mesajları

Kız arkadaşının terk edişini hazmedemeyen genç adamın, 16 ayrı telefon numarası ve 3 ayrı mail hesabından kız arkadaşına binlerce mesaj atması soruşturma konusu oldu. İstanbul'da yaşayan Zişan Ö. (24) 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Abdülhamid Y.'nin tehdit ve hakaretlerine dayanamayarak ayrıldı.Durumu kabul edemeyen genç adam, Zişan Ö.'yü takip edip sürekli mesajlar gönderince Zişan Ö., Abdülhamid Y.'nin telefon numarasını engelledi. Eski kız arkadaşına ulaşamayan genç adam, toplamda 16 farklı numarayla kız arkadaşına engeli kaldırması için tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermeye başladı.Zişan Ö.'nün tüm numaraları engellemesi üzerine bu kez 3 ayrı mail hesabından devam etti. Binlerce mesaj karşısında şok yaşayan genç kadın, eski erkek arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusunda ısrarlı şekilde takip edildiğini ve ölüm tehditleri aldığını belirten Zişan Ö., Abdülhamid Y.'nin cezalandırılmasını talep etti. Genç kadın, hayatını zehir eden Abdülhamid Y.'nin tehditleri karşısında adliyeye koştu. Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.