Saplantılı cani eski sevgilisini sokak ortasında öldürdü

İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde işyerine gitmek üzere yolda yürüyen Başak Tekin (30), eski erkek arkadaşı Özgür Kemal A. (31) ile sokak ortasında tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma büyümeye başlayınca genç kadın oradan ayrılmak istese de erkek arkadaşı tarafından kolundan tutularak engellendi.Daha sonra Tekin'e silahla ateş etmeye başlayan saldırgan aynı silahla kendi kafasına da ateş etti. Talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan şüpheli de kurtarılamadı.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Genç kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken görgü şahidi Bilal Doğan engel olmaya çalıştıklarını fakat şahsın 'Sadece konuşacağım, ona zarar vermeyeceğim' dedikten sonra önce kadına daha sonra kendi kafasına ateş ettiğini söyledi.