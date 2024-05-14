Saplantılı cani genç kadını katletti

Aydın'da 48 yaşındaki Aylin Pekin, kendisini sürekli rahatsız eden Mehmet Şah Yeşilova (50) tarafından evden çıktığı esnada silahla vurularak öldürüldü. Eşinden bir süre önce boşanan bir çocuk annesi Aylin Pekin, iddiaya göre kendisine karşılıksız aşk besleyen Mehmet Şah Yeşilova'yı 2 yıl önce polise gidip şikâyet etti ve koruma altına alındı. Şüpheliye elektronik kelepçe takıldı. Pekin daha sonra şikâyetini geri çekince elektronik kelepçe ve koruma kararı kaldırıldı. Yeşilova, Pekin'in evinin önüne gidip beklemeye başladı. Pekin'in evden çıktığı sırada ise tabancasına sarılarak ateş açtı. Talihsiz kadının vücuduna 3 kurşun isabet etti. Yeşilova ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Hayatını kaybeden Pekin'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Jandarma olayın ardından kaçan Mehmet Şah Yeşilova'yı Atça Mahallesi çıkışında yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete teslim edilen şüphelinin ifadesinin sürdüğü öğrenildi.