Saplantılı eski koca GPS takıp takip etti: Önünü kestiği araçtaki kadınlara tehditler savurdu

Olay, 8 Eylül Pazartesi günü saat 08.15 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 10 yıl evli kalan Funda K. ile Emre Ç., şiddet geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce anlaşmalı olarak boşandı. 6 yaşındaki çocukları E.İ.Ç.'nin velayeti ise anneye verildi. Ancak Emre Ç., eski eşi Funda K.'yi ayrıldıktan sonra tehdit etmeye başladı. Kadının peşini bırakmayan Emre Ç., iddiaya göre evli oldukları dönemde eski eşi Funda K.'nin aracına takip cihazı (GPS) taktırdı.

TAKİP EDİP ÖNÜNÜ KESTİ

Kadının her adımını takip eden Emre Ç., olay günü kızı E.İ.Ç.'yi okula götüren Funda K.'yi takibe aldı. Aracın önünü kesen Emre Ç. tehditlerde bulununca Funda K.'nin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Y. araçtan inerek Emre Ç. ile tartıştı. Ardından araca binen Ebru Y. ve annesi Funda K., yola devam etmek istedi. Ancak tekrar ortaya çıkan Emre Ç., Funda K.'nin önünde ani fren yaparak kazaya neden oldu. Bir süre bu şekilde trafiği tehlikeye sokan Emre Ç. daha sonra gözden kayboldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından Funda K. ve Ebru Y. emniyete giderek Emre Ç.'den şikayetçi oldu. Ebru Y.'nin daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararını da ihlal eden Emre Ç., Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Emre Ç. hakkında 'Tehdit-hakaret', 'Israrlı takip' ve 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı. Emre Ç., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Aracını yaşanan kaza nedeniyle servise götüren Funda K. ve kızı Ebru Y. sigorta bölümünde içerisinde simkart olan GPS cihazı bulunduğunu gördü. Anne ve kızı emniyete giderek Emre Ç. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan şikayetçi oldu.

BİZİ SÜREKLİ TAKİP EDİYOR

Olayla ilgili konuşan Ebru Y., "Benim annemin yeni boşanmış olduğu eski eşi yıllardır bize çektiriyor. Boşanma davaları açıldığından beri kendisi sürekli annemi korumaya çalıştığım için ve annemin yanında olduğum için bana da tehditler hakaretler savuruyor. Biz annemle yurtdışından geldik Türkiye'ye. Burada herhangi bir akrabamız bir ailemiz yok ben ve annem varız sadece ve tabi ki kız kardeşim de dahil şu anda. Kendisi bizi aciz gördüğü için bizi sürekli ezmeye çalışıyor. Bizi sürekli tehdit etmeye çalışıyor. Kendisi daha önceden zaten 6 yıl hapis yatmış bir insan. Alkol ve yasaklı madde kullanan bir insan. Camlarımızı aşağı indirmiş bir insan. Silahlı tehdit, ehliyetsiz araç kullanma, alkollü yasaklı madde etkisi altında olup araç kullanıyor. Benim sürekli namusuma dil uzatıyor, kışkırtıyor, tehdit ediyor, karşımıza çekiyor. Annemle boşanmadan önce arabamıza GPS taktırdı ve sürekli bizim karşımıza çıkıyor, önümüzü kesiyor arabayla ve taciz ediyor, tehdit ediyor" dedi.