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Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:24 Son Güncelleme: 20.12.2022 11:49

Saplantılı sevgili dehşeti! İşi bile bırakmış!

Eskişehir’in Tepebaşı İlçesi’nde bir apartman dairesinde eski sevgilisi tarafından başına bir el ateş edilerek öldürülen Ayşenur Çolakoğlu’nun cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ayşenur Çolakoğlu ve katil zanlısı Hasan F.nin karşılıklı kuaför salonlarında çalıştıkları, kısa bir süre arkadaş oldukları belirlenirken Hasan F.’nin ilişkiyi sürdürmek istemesi ve sürekli rahatsız etmesi nedeniyle talihsiz kızın işinden ayrılmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Baba Mesut Çolakoğlu, “Karşılıklı iki dükkan, kısa süreli bakışmalar ve bir arkadaşlık. Katil saplantı haline getirmiş. İşinden ayrılmıştı meğersem bu çocuk rahatsız ettiği için ayrılmış” dedi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Saplantılı sevgili dehşeti! İşi bile bırakmış!

Eskişehir Tepebaşı'da önceki gün korkunç bir cinayet işlendi. Hasan F., akşam bir süredir sevgili olduğu Ayşenur Çolakoğlu ile Yeşilkayalar Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede bir araya geldi. Hasan F, Çolakoğlu'nun kendisini aldattığını öne sürdü. Çıkan tartışmada Hasan F., tabancayla Ayşenur Çolakoğlu'nu başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çolakoğlu, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SEVGİLİ VE ARKADAŞI GÖZALTINDA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturmada Ayşenur Çolakoğlu'nun sevgilisi Hasan F. ile evde bulunan arkadaşı M.F. gözaltına alındı.

KARŞILIKLI KUAFÖRLERDE ÇALIŞIYORLARMIŞ

Şüpheli Hasan F., emniyetteki ifadesinde "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dese de Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu iddiaları reddetti. Acılı baba Çolakoğlu, "Katille yaklaşık 4-5 ay önce karşılıklı kuaför salonunda çalışmışlar. İki aylık bir arkadaşılık yaşanmış aralarında. Kızım ayrılmak istemiş ama o çocuk takıntı yapmış. Bize söylemedi ama kızımın işten ayrılma nedeni bu çocukmuş. Uzun bir süredir ortalarda yoktu sanırım. Konuşmak istemiş evde buluşmuşlar. Bu olay yaşanmış. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir beraberlik yok ki aldatma olsun." diye konuştu.

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Saplantılı sevgili dehşeti! İşi bile bırakmış!
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