‘Sarallar’ operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: 1 yılda 100 milyonun üzerinde vurgun

GELİR DEFTERİNDE 107 MİLYON DETAYI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya bağlı devam eden incelemelerde örgütün son bir yıl içerisinde Esenyurt'ta bulunan, 19 blok ve 3682 daireden oluşan sitenin yönetimine ait defter ve belgelerde 107 Milyon 448 Bin TL gelir elde ettiği, siteyi gelir kapısı olarak görerek usulsüzlük ve dolandırıcılık faaliyetleri ile kaynak sağladığı, yerleştirdiği üyeleri ile siteyi örgütün önemli bir lokasyonu haline getirmeyi planladıkları tespit edildi.