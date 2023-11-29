‘Sarallar’ operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: 1 yılda 100 milyonun üzerinde vurgun

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Özgür S.'nin yaptığı 'Sarallar' adlı suç örgütü hakkında Esenyurt'ta bulunan bir sitede yaşayan daire sahipleri ve kiracıların suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sitede daire sahipleri ve kiracılara yönelik yağma, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama ve fuhuşa yer ve imkan sağlama suçlarından 13 eyleme karışan 28 şüpheli tespit edildi. Başsavcılık, 14 Kasım tarihinde İstanbul ve İzmir'de eşzamanlı olmak üzere operasyon için düğmeye bastı.
19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul ve İzmir'de yapılan eşzamanlı operasyonlarda Özgür S., Faruk Y., Ali Seydo A., Şahin Y., Birol Subay A., Olgun F., Eda A., Evecit Ş., Serkan K., Özgür M., Fatih B., Ayfer Abu H., Özgür M., Hüseyin K., Rüstem S., Ebru Ö., Murat Can K., Arif T. ve Sadık Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerine yapılan operasyonlarda 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından 17 Kasım tarihinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Özgür S., Rüstem S., Faruk Y., Ali Seydo A., Şahin Y., Ebru Ö., Fatih B., Murat Can K., Birol Sunay A., Olgun F., Ecevit Ş. savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden Özgür S., Rüstem S., Faruk Y., Ali Seydo A., Şahin Y., Ebru Ö., Fatih B., Murat Can K. ve Birol Subay K. yağma, kasten yaralama, fuhuşa yer ve imkan sağlama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olgun F., Özgür M. ve Ecevit Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Arif T., Ayfer Abu H., Eda A., Hüseyin K., Özgür M., Sadık Y. ve Serkan K. ise savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol uygulanması talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
ARACINA GPS YERLEŞTİRİP TAKİP ETMİŞLER
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden soruşturma kapsamında örgüt üyelerinden gözaltında olan Burak Emirhan A. ve tutuklu üyelerden Burak F., Samet Can A. ve Adar Ç.'nin husumet besledikleri Sezgin G. isimli şahsa ait olan araca GPS yerleştirerek takip ettikleri ve Beyoğlu'nda bir barda silahlı saldırı girişiminde bulundukları, silahın tutukluk yapması sonucu suçun teşebbüs aşamasında kaldığı tespit edildi. Örgüt talimatıyla saha eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 3'ü tutuklu 4 şüpheli de 21 Kasım tarihinde sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
GELİR DEFTERİNDE 107 MİLYON DETAYI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya bağlı devam eden incelemelerde örgütün son bir yıl içerisinde Esenyurt'ta bulunan, 19 blok ve 3682 daireden oluşan sitenin yönetimine ait defter ve belgelerde 107 Milyon 448 Bin TL gelir elde ettiği, siteyi gelir kapısı olarak görerek usulsüzlük ve dolandırıcılık faaliyetleri ile kaynak sağladığı, yerleştirdiği üyeleri ile siteyi örgütün önemli bir lokasyonu haline getirmeyi planladıkları tespit edildi.