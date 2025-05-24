Akraba ziyareti yolunda facia: 3 ölü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. CizreŞırnak karayolu tünel mevkinde sürücüsü Mehmet Aytaş'ın(61) kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta bulunan Nesrin (26), Azime (64) ve Sibel Aytaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü ile Leyla (29) ve Ceylan Aytaş (27), sağlık ekiplerince ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şırnak Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Azime Aytaş ile kızları Nesrin ve Sibel Aytaş'ın cenazesi ailelerine teslim edildi. Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Mekke Camisi'nde kılınan namazın ardından cenazeler Başak Mezarlığı'nda defnedildi. Araçtaki 6 kişilik ailenin Silopi ilçesinden Şırnak merkeze akraba ziyareti için gittikleri öğrenildi. Bu arada, Konya'nın Akşehir ilçesinde ise kurye Erdal Yılmazer (53), motosikletiyle virajı alamayıp yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Yılmaz, hayatını kaybetti.