Şarampole devrilen kamyonet hurdaya döndü; 1 ölü 1 yaralı

Karabük yolu Toprakcuma mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kastamonu'dan Karabük'e seyir halinde olan tavuk yüklü Murat Parlak idaresindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ile Araç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Murat Parlak ile yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kamyonetin şoförü Parlak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken kazadan yarılı olarak kurtarılan 1 kişi ambülansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Parlak, Honsalar Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Okmeydanı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.