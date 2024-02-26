Şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde meydana gelen kazada, Ömer Faruk Yurdakul idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Yurdakul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Yurdakul'un cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.