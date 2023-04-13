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Giriş Tarihi: 14.4.2023

Şarampole uçan araç alev aldı: 1 ölü

TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan araç, ağaçlık alana uçtu. Alev alan araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti

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Şarampole uçan araç alev aldı: 1 ölü
İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyreden hafif ticari araç, dün Ispartakule mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Ağaçlık alana uçan araç, alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye tarafından söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçta inceleme yaptı. Bu sırada TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametin yönünde trafik oluştu. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Şarampole uçan araç alev aldı: 1 ölü
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