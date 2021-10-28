Şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı

Kocaeli İlçesi Uzuntarla Firuze Caddesi üzerine meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenden dolayi direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına uçtu.

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkartılan 3 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonucu ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobil olay yerine çağırılan çekici ile otoparka götürülürken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.