Şarampole yuvarlanan araçtan sağ çıktı sonrası daha kötü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde gece meydana gelen trafik kazasında ilginç bir olay yaşandı. Menderes Çekiç idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı.
Şarampole yuvarlanan araçtan sağ olarak çıkan Çekiç, can havliyle yoldan geçen araçlardan yardım istediği sırada karşı yönden gelen TIR'ın çarpması sonucunda yol kenarında bulunan çalılıkların arasına fırladı.
Gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında bölgede başka bir kaza ihbarına giden jandarma ekipleri Menderes Çekiç'in çalılıklarda cansız bedenine ulaştı. Kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.