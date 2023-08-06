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Giriş Tarihi: 6.8.2023 00:08 Son Güncelleme: 6.8.2023 00:41

Şarampole yuvarlanan araçtan sağ çıktı sonrası daha kötü

Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesinde şarampole yuvarlanan araçtan sağ çıkan otomobilin sürücüsü, yardım istediği sırada yoldan geçen tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gökhan KOCAASLAN
Şarampole yuvarlanan araçtan sağ çıktı sonrası daha kötü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde gece meydana gelen trafik kazasında ilginç bir olay yaşandı. Menderes Çekiç idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan araçtan sağ olarak çıkan Çekiç, can havliyle yoldan geçen araçlardan yardım istediği sırada karşı yönden gelen TIR'ın çarpması sonucunda yol kenarında bulunan çalılıkların arasına fırladı.

Gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında bölgede başka bir kaza ihbarına giden jandarma ekipleri Menderes Çekiç'in çalılıklarda cansız bedenine ulaştı. Kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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Şarampole yuvarlanan araçtan sağ çıktı sonrası daha kötü
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