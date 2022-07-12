Haberler Yaşam Haberleri Şarampole yuvarlanan minibüste 3’ü ağır 19 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 12.7.2022 10:39 Son Güncelleme: 12.7.2022 10:45

Şarampole yuvarlanan minibüste 3’ü ağır 19 kişi yaralandı

Tunceli-Erzincan Karayolu'nun 44. kilometresinde Karadeniz’den dönen tur minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Şarampole yuvarlanan minibüste 3’ü ağır 19 kişi yaralandı

Tunceli-Erzincan Karayolu'nun 44. kilometresinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Malatya'dan Kurban Bayramı tatili için Karadeniz gezisine giden tur minibüsü, dönüş yolunda sürücüsü Mehmet Balıkçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.



19 kişinin bulunduğu minibüs kazasını görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralıları çıkarmak için halat sistemi kuruldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Minibüs sürücüsü Mehmet Balıkçı, kazanın bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirtirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şarampole yuvarlanan minibüste 3’ü ağır 19 kişi yaralandı
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