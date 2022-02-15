Saraybosna Belediye Başkanı Karić’ten, Sibel Ekinci’ye iade-i ziyaret

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, eşi Sibel Ekinci ile birlikte geçtiğimiz aylarda yaptıkları Bosna Hersek ziyaretinde, Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karić'i ziyaret etmiş, görevinde başarılar dilemişti.
Başkan Benjamina Karić ise, kendisine yapılan ziyaretinin ardından Başkanın eşi Sibel Ekinci'ye iade-i ziyarete bulundu. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin eşi Sibel Ekinci, Başkan Benjamina Karić'e nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür edip, Başkanı Şanlıurfa'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.