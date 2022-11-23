Saraybosna Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Saraybosna’da Yapılacaklar, Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Bosna Hersek'e ait olan Saraybosna gezilecek yerler bakımından tam bir turist cennetidir. Ziyaretçilerin, Saraybosna'da gezilecek yerler nerelerdir diye fazla araştırmasına gerek bile yoktur. Her yeri görülmeye değerdir ve hediyelik arayanlar, Saraybosna'nın neleri meşhur sorusuna cevabını mutlaka öğrenmelidir. Anı ölümsüzleştirmeyi düşünenler, Saraybosna'da fotoğraf çekilecek yerler arar. Bu ülkenin nadide şehri Saraybosna'yı gezmek için kaç gün gerekir? Saraybosna'nın hediyelikleri nelerdir?

Saraybosna'da Gezilecek Yerler Nereler?

Saraybosna, dört yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun, ardından kırk yıl boyunca Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Şehirde, geniş sokaklara, güzel binalara ve tramvaylara rastlamak mümkündür.

Türk Çarşısı

Türk mahallesinin girişi, büyük ölçüde İstanbul'da bir sokağa girmeye benzer. Birdenbire kendinizi, İstanbul'daymış gibi hissetmenize neden olur. Ana yollar, tezgahlar, halılar, kilimler, yöresel ürünler ve Alaaddin lambaları satan küçük Arnavut kaldırımlı sokaklar görenlerde hayranlık uyandıran cinstendir.

Latin Köprüsü

Saraybosna, güzel bir yürüyüş yapma imkanı sunan küçük ve sığ Miljacka Nehri etrafına inşa edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın nedeni olan Avusturya Prensi Franz Ferdinand'ın öldürülmesi sonucu meşhur olan Latin Köprüsü, en turistik mekanlar arasında yer alır.

Sebil Meydanı

Birbirinden güzel camiilerin yer aldığı ve Saraybosna'nın sembollerinden biri olan güvercinler ile ahşap çeşmenin bulunduğu Sebil Meydanı, en çok ziyaretçi çeken yerlerdendir.

Sarı Kale

Saraybosna'ya hayran kalmanın en iyi yolu, yakındaki bir tepede bulunan eski Sarı Kale'ye tırmanmak olabilir. Gün batımında, çok daha etkileyici olan bir Saraybosna manzarası sunar. Açık alanda bulunan serin bir mekan vardır. Sevdikleriniz ile keyifli vakit geçirmenize olanak sağlar.

Milli Kütüphane Vijećnica

Bir dönem, Saraybosna belediye binası olan muhteşem Milli Kütüphane Vijećnica, gösterişli mimarisi ile ağızları açık bırakan bir güzelliğe sahiptir. Yandıktan sonra tekrar restore edildiği için "Saraybosna'nın Anka Kuşu" olarak anılır.

Vrelo Bosne Parkı

Şehir merkezinin yaklaşık on kilometre batısında, Bosna Nehri'nin kaynağı bulunur. Orada birçok su noktası olan güzel bir park vardır ve turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilir.

Saraybosna'nın Neleri Meşhur ve Hediyelikleri Neler?

Bu güzel şehrin turistik yerlerini görmek için en azından 3 günlük bir süreye ihtiyaç vardır. Şehirdeki lezzetleri deneyimlemek ve hediyelik eşya almak için de yeterli bir süredir. Osmanlı hakimiyetinden miras kalan lezzetler sunan Saraybosna'da, küçük restoranlar sayesinde neredeyse Türkiye'deki lezzetleri tatmak mümkündür. Hamur işleri ile ünlü Saraybosna'da, börek ve baklava yiyebileceğiniz çok sayıda mekan vardır. Yine Osmanlı'dan kalan bir gelenek olan Türk kahvesi eşliğinde lokum keyfi yapma fırsatı sunar. Saraybosna'dan dönüşte alınabilecek başlıca hediyelik eşyalar arasında şunlar bulunur:

El işçiliği bakır eşyalar (tepsi, tabak, tencere, kutu, aksesuar)

Geleneksel Bosna Hersek halısı

Bosna kahve takımı

Mermilerin geri dönüşümü ile elde edilen sanat eserleri

El yapımı metal takılar

El işi örgü çorap ve patikler