Sarayburnu önlerinde arızalanan balıkçı teknesini kıyı emniyet  kurtardı

İstanbul boğazında balık avlamak için sabah erken saatlerinde denize açılan içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi denizin ortasında arızalandı. Teknede bulunan balıkçılar Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım talebinde bulundular. Denizde arızalanan ve içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin yeri tespit edilerek kurtarma çalışması başlatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sarayburnu önlerinde arıza yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan balıkçı teknesi, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.