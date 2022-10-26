Haberler Yaşam Haberleri Sarayburnu önlerinde arızalanan balıkçı teknesini kıyı emniyet  kurtardı
Giriş Tarihi: 26.10.2022 13:32 Son Güncelleme: 26.10.2022 13:51

Sarayburnu önlerinde arızalanan balıkçı teknesini kıyı emniyet  kurtardı

İstanbul Saray burnu açıklarında  sabahın erken saatlerinde  içinde iki kişinin bulunduğu balıkçı teknesi arızalandı. Balıkçıların imdat çağrısına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla çekilerek kurtarıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sarayburnu önlerinde arızalanan balıkçı teknesini kıyı emniyet  kurtardı

İstanbul boğazında balık avlamak için sabah erken saatlerinde denize açılan içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi denizin ortasında arızalandı. Teknede bulunan balıkçılar Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım talebinde bulundular. Denizde arızalanan ve içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin yeri tespit edilerek kurtarma çalışması başlatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sarayburnu önlerinde arıza yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan balıkçı teknesi, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

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Sarayburnu önlerinde arızalanan balıkçı teknesini kıyı emniyet  kurtardı
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