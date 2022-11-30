Sarhoş müşteri yolu tarif edemeyince karakola bıraktı

İstanbul'da üç gün önce saat 07.00 sıralarında Şişli Osmanbey'de taksici Korkut Aykut Akkoyunlu, aracına bir yolcu aldı. Taksisine binen yolcunun sarhoş olduğunu fark eden Akkoyunlu, onu istediği yere götürmeye çalıştı. Ancak alkolün de etkisiyle kendinden geçen adam, cebinden bir deste para çıkararak şoföre 200 lira verdi. Bir anda ne yapacağını şaşıran Akkoyunlu, yolcusundan parasını cebine koymasını istedi. Akkoyunlu yanıt alamayınca polis merkezinin yolunu tuttu. Akkoyunlu, adamın elinde bulunan yaklaşık 15 bin lira civarında parayı da alarak Şişli Fulya Polis Merkezi'ne gidip teslim etti. Akkoyunlu, "İnsan olan herkesin yapması gereken şey bu. Son zamanlarda taksiciler üzerinde çok fazla algı oluşturuluyor. Algıdan dolayı işini hakkıyla yapmaya çalışan taksiciler olarak çok mağduruz. Eskiden olduğu gibi taksi esnafına güvenin. İçimizdeki çürük elmalar muhakkak ayıklanacaktır, devletimize de esnaf yetkililerimize de güveniyorum" dedi. İHA