Sarığı Erdoğan takınca imamı sürdüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1985 yılında Refah Partisi İstanbul İl Başkanıyken Sinop'un Boyabat İlçesindeki Boyabat Kemal Dede Camii'nde akşam namazı kıldırınca caminin imamı Osman Gülşen'i görevden aldılar. İmam Osman Gülşen o gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk karşılaşmasını, Erdoğan'ın akşam namazı kıldırmasını ve sonraki süreçte yaşadıklarını SABAH'a anlattı. İmam Gülşen, sürülmesine yol açan o günü şöyle anlattı:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA CAMİNİN AVLUSUNDA KARŞILAŞTIM

Sene 1985... Boyabat Kemal Dede Camii'nde göreve başlayalı 8 ay olmuştu. Bir gün akşam namazı için camiye geldiğimde, camimizin bahçesindeki şadırvanda bugünkü Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Tekdal Bey ve Avrupa boks şampiyonu Cemal Kamacı Bey abdestlerini almışlar, aralarında sohbet ediyorlardı. Selam verdim, "İlçemize hoş geldiniz" diyerek tokalaştım. Tabi ben onları tanıyorum ama onlar beni tanımıyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan Bey; "Tanışmak sünnettir" dedi. Bunun üzerine kendimi tanıttıktan sonra; "Bu caminin imam hatibiyim" dedim. İmam olduğumu öğrenince daha da bir ilgi gösterdiler.

AKŞAM NAMAZINI ERDOĞAN KILDIRDI

Sarığımı takıp, cübbemi giyip mihraba oturdum. Müezzin kamete başlar başlamaz enseme bir el teması oldu, baktım Cemal Kamacı Abi. "Buyur Cemal Abi?" dedim, Cemal Kamacı Abi gayet kibar bir şekilde: 'Hocam müsaade edersen Tayyip Bey İmam Hatip mezunudur, ehl-i Kur'an'dır. Namazı o kıldırabilir mi?' Ben de hiç tereddüt etmeden büyük bir memnuniyetle cübbeyi sarığı çıkartıp Tayyip Bey'e verdim. Tayyib Bey bize akşam namazımızı kıldırttı. O zaman da aynı şimdiki gibi Tayyip Bey'in kıraati çok güzeldi. Tesbihattan sonra sarık ve cübbeyi bana teslim ettikten sonra kendileri evvabin namazına durdular. Sonra camiden ayrılıp yola çıktılar.

ŞİKÂYET ETMİŞLER

Ertesi gün beni müftülükten çağırdılar. İlçe müftümüzün tayini yeni çıktığı için müftülük kâtibi müftülüğe vekâlet ediyordu. Müftü vekili, koltuğa kurulmuş gayet mağrur bir şekilde bana: 'Osman hoca, seni Ankara'ya şikâyet etmişler. Siyasi bir kişiye namaz kıldırdığın için... Pılını pırtını topla doğru Kandilsiz Mescid'e git. Bundan sonra orada görev yapacaksın.' Yer değişikliğine üzülmemiştim ama müftü vekilinin sanki bir suç işlemişim gibi bana takındığı tavra çok üzülmüştüm.

"HOCAM SANA NE YAPTILAR BİZDEN SONRA"

Bu olaydan 5-6 ay kadar sonra İstanbul'a Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'i ziyarete gittim. Tebessüm ederek bizlere 'hoş geldiniz' deyip bizi içeri davet etti. İçeri geçtiğimizde demek ki kulağına gitmiş ki bana ilk sorduğu soru 'Hocam sana ne yaptılar bizden sonra?' oldu. Olan biteni kendisine arz ettiğimde çok üzüldü ve 'Hocam hakkını helal et bizim yüzümüzden sıkıntı çektin. Aslında ben mihraba geçmek istemedim. Fakat Cemal Kamacı Abi'yi kıramadım. Biliyorum küçük yerlerde dedikoducular çok olur. Ama ne yapalım artık olan olmuş' dedi. Müslümanların İslam uğruna çektiği eziyetlerden, sıkıntılardan misaller vererek bize bu zamanda hizmet etmenin ne kadar zor olduğunu anlattı. Tabi hak davada çekilen sıkıntıların, mükâfatının da çok olacağını hatırlattı.