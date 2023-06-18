Sarıgöl’ün çehresi değişiyor

Türkiye'nin "en büyük yerinde kentsel dönüşüm" çalışmasının yürütüldüğü Gaziosmanpaşa'da riskli yapılar yerine depreme dayanıklı ve güvenli konutlar oluşturulmaya devam ediyor. 863 konut ve 28 dükkanın inşa edileceği yeni projede, 879 adet kapalı, 124 adet açık olmak üzere toplam bin 3 araçlık otopark alanı oluşturulacak. 4 bin 600 metrekare alanın okul, 850 metrekare alanın ise cami inşaatına ayrıldığı projede 2 adet basketbol sahası ve 4 adet çocuk parkı da yer alacak. Her türlü sosyal imkanın düşünüldüğü proje, 6 bin 500 metrekare yeşil alanı, yürüyüş yolları ve sosyal donatıları ile bölgedeki birçok ihtiyacı karşılayacak.Gaziosmanpaşalıları yüksek yaşam standartları ile buluştururken, ilçenin çehresini de değiştirmeye hazırlanan projede, konutların 2024 yılı sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. CHP'li meclis üyeleri, Sarıgöl Mahallesi'nde 2018'de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmasına karşı çıkmış ve 4 dava açarak engellemek istemişti.