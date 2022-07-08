Sarıgül’e eski damadından şantaj şoku

34 yaşındaki Şahin K., eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yeğeni olan Kübra Coşkun ile nişanlıydı. İkili, bir süre sonra nişanı attı. İddiaya göre genç adam, nişanın atılmasından dolayı Sarıgül'ü sorumlu tutuyordu. Bu nedenle Sarıgül'e husumet besleyen Şahin K. sosyal medya hesabından eski başkana yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti. 'Ensest, sapık' gibi hakaret içerikli sözler sarf eden genç adam, Sarıgül tarafından savcılığa şikayet edildi. Eski damat adayı hakkında hakaret suçundan dava açıldı.

BANA VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTUN

Şahin K. hakkında dava açıldıktan sonra yine iddiaya göre Mustafa Sarıgül'ün peşini bırakmadı. Şahin K. bu kez Sarıgül'e '' Sayın başkan, Emir abinin bana verdiği sözü beni kandırıp her yerden engelledi. Bana verdiğiniz sözleri tutmadınız. Sizin bütün sapkınlıklarınızı, Mafyatik işlerinizi anlatacağım. Herkes sizin nasıl pislik olduğunu öğrenecek. Madem ilişkimi bitirdin. Tazminat paramı ver' şeklinde mesaj gönderdi. Maruz kaldığı şantajlar üzerine yeniden savcılığa başvuran Sarıgül, yeniden eski damat adayından şikayetçi oldu.

2 İLİŞKİMİ BİTİRDİ' İDDİASI

Savcılık başlatılan soruşturma kapsamında Şahin K.'nın ifadesine başvurdu. Genç adam, Sarıgül'e ait bir otelde genel müdür olarak çalıştığını, iş yerinden ayrıldıktan sonra alacağını ve tazminatını alamadığını iddia ederek, tazminat almaması karşılığında düğünü yapacağını söylediğini ancak sözünü tutmadığını anlattı. Amacının şantaj olmadığını ve Sarıgül yüzünden ilişkisinin bittiğini ileri süren genç adam, suçlamaları reddetti.

ŞANTAJ DAVASI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Şahin K.'nın Sarıgül'e yönelik sarf ettiği sözlerle müştekinin şeref ve saygınlığına zarar verici nitelikteki gerçeğe aykırı hususların açıklanacağı tehdidinde bulunduğunu ve şantaj yaptığı iddiasıyla iddianame düzenledi. Şahin K. hakkında, 'Şantaj' suçundan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.