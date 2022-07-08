Haberler Yaşam Haberleri Sarıgül’e eski damadından şantaj şoku
Giriş Tarihi: 8.7.2022 17:29 Son Güncelleme: 8.7.2022 18:38

Sarıgül’e eski damadından şantaj şoku

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yeğeninin eski nişanlısı tarafından şantaja maruz kaldı. Eski damat adayı Sarıgül’ün oteldeki görevinden ayrılması karşılığında düğün masraflarını karşılayacağı sözünü vermesine rağmen sözünde durmadığını ve bir de ilişkisinin bitmesine neden olduğunu iddia etti. Eski damat adayı, ‘Sizin bütün sapkınlıklarınızı anlatacağım. Herkes sizi tanıyacak’ şeklinde sözler sarf etti. Sarıgül şikayetçi olunca, Şahin K. hakkında ‘şantaj’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sarıgül’e eski damadından şantaj şoku

34 yaşındaki Şahin K., eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yeğeni olan Kübra Coşkun ile nişanlıydı. İkili, bir süre sonra nişanı attı. İddiaya göre genç adam, nişanın atılmasından dolayı Sarıgül'ü sorumlu tutuyordu. Bu nedenle Sarıgül'e husumet besleyen Şahin K. sosyal medya hesabından eski başkana yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti. 'Ensest, sapık' gibi hakaret içerikli sözler sarf eden genç adam, Sarıgül tarafından savcılığa şikayet edildi. Eski damat adayı hakkında hakaret suçundan dava açıldı.

BANA VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTUN

Şahin K. hakkında dava açıldıktan sonra yine iddiaya göre Mustafa Sarıgül'ün peşini bırakmadı. Şahin K. bu kez Sarıgül'e '' Sayın başkan, Emir abinin bana verdiği sözü beni kandırıp her yerden engelledi. Bana verdiğiniz sözleri tutmadınız. Sizin bütün sapkınlıklarınızı, Mafyatik işlerinizi anlatacağım. Herkes sizin nasıl pislik olduğunu öğrenecek. Madem ilişkimi bitirdin. Tazminat paramı ver' şeklinde mesaj gönderdi. Maruz kaldığı şantajlar üzerine yeniden savcılığa başvuran Sarıgül, yeniden eski damat adayından şikayetçi oldu.

2 İLİŞKİMİ BİTİRDİ' İDDİASI

Savcılık başlatılan soruşturma kapsamında Şahin K.'nın ifadesine başvurdu. Genç adam, Sarıgül'e ait bir otelde genel müdür olarak çalıştığını, iş yerinden ayrıldıktan sonra alacağını ve tazminatını alamadığını iddia ederek, tazminat almaması karşılığında düğünü yapacağını söylediğini ancak sözünü tutmadığını anlattı. Amacının şantaj olmadığını ve Sarıgül yüzünden ilişkisinin bittiğini ileri süren genç adam, suçlamaları reddetti.

ŞANTAJ DAVASI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Şahin K.'nın Sarıgül'e yönelik sarf ettiği sözlerle müştekinin şeref ve saygınlığına zarar verici nitelikteki gerçeğe aykırı hususların açıklanacağı tehdidinde bulunduğunu ve şantaj yaptığı iddiasıyla iddianame düzenledi. Şahin K. hakkında, 'Şantaj' suçundan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Milyonlara seyyanen zam ve ödeme takvimi! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar kaç TL oldu?
Emekli maaşı ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? BAĞKUR - SSK zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek?
Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı, nasıl öldü? Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde katledildi!
Son dakika | Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşiyle son konuşması ortaya çıktı
Bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi? 8 Temmuz 2022 Cuma Arefe günü bankalar açık mı, kaça kadar açık?
Bekçi alımı sınav yerleri son dakika açıklandı! 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı! EGM PA sınav belgesi sorgulama ekranı
Benzin fiyatı ve motorin fiyatı indirim aldı mı, zam geldi mi? 8 Temmuz 2022 Cuma LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı sonrası yeni düzenleme! Bütün çalışanları ilgilendiriyor: O tutarlar yüzde 50 arttı
Son dakika | Miçotakis'ten geri adım: Türkiye'yi engelleyemeyiz, dost olalım
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıgül’e eski damadından şantaj şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA