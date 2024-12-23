Sarıkamış Şehitleri için Allahuekber Dağları’na tırmandılar

Sarıkamış Harekâtı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen dağcılar, Allahuekber Dağları'nın 3 bin 180 rakımlı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkıları ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars İl Temsilciliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik için Selim ilçesine bağlı Sarıgün Köyü'nde toplanan dağcılar, "Sarıkamış Şehitlerini Anma" tırmanışı için hazırlıklarını yaptı. Selim Belediyesi'nin ikram ettiği çorba ile güç toplayan ekip, dün sabah tırmanışa başladı. Dağcılar, öğle saatlerinde 2 bin 700 rakımlı alana ulaşıp geceyi burada kamp yaparak geçirdi. 22 Aralık sabahı harekete geçen ekip, Allahuekber Dağları'nın 3 bin 180 rakımlı zirvesine ulaştı. Zirvede dualar eden dağcılar, Sarıkamış şehitlerini minnetle andı.Türkiye'nin farklı illerinden gelen 59 katılımcının yer aldığı etkinlik, Sarıkamış Harekâtı'nın anısını yaşatmak ve milli bilinci pekiştirmek amacıyla düzenlendi. Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen bu anlamlı etkinlik, katılımcılar arasında duygusal anlara sahne oldu.