’Sarıkız’ı’ satıp, elde ettiği 13 bin lirayı depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu illerin yarasını sarmak için tüm ülkede 7'den 70'e herkes seferber oldu. Kars'a 20 kilometre uzaklıktaki Çorak köyünde yaşayan Asiye Kadiroğlu da depremzedeler için düvesi Sarıkız'ı satışa çıkardı.
Oğlu Kadir'in de yardımıyla düveyi satan Asiye Kadiroğlu, elde ettiği 13 bin lirayı depremzedelere ulaştırmak üzere AFAD'ın hesabına yatırdı. Böyle günlerde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirten Asiye Kadiroğlu, imkanları ölçüsünde yardıma devam edeceklerini söyledi.