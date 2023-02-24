’Sarıkız’ı’ satıp, elde ettiği 13 bin lirayı depremzedelere bağışladı

Oğlu Kadir'in de yardımıyla düveyi satan Asiye Kadiroğlu, elde ettiği 13 bin lirayı depremzedelere ulaştırmak üzere AFAD'ın hesabına yatırdı. Böyle günlerde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirten Asiye Kadiroğlu, imkanları ölçüsünde yardıma devam edeceklerini söyledi.