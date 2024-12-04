Sarıyer belediyesi CHP’nin çiftliğine döndü: CHP İstanbul il başkan yardımcısı basın koordinatörü olarak işe alındı

'BELEDİYE ÇİFTLİK DEĞİLDİR'

SABAH'a konu hakkında açıklama yapan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, "12 meclis üyesini işe aldıkları yetmediği gibi bir de CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısını işe başlattılar. CHP İl Başkan Yardımcısı Metin Tam kimdir ve hangi sıfatla işe alınmıştır. Sarıyer Belediyesi bankamatikçilerle doldu. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır. Sarıyer Belediyesi'ni bu keyfi ve yanlış kararlarından dönmeye davet ediyorum. Belediye çiftlik değil, kamu kurumudur ve hizmet üretmekle yükümlüdür" ifadelerini kullandı.