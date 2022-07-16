Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer Belediyesi işçileri grevde 13’üncü günde! Ne maaşları ne ikramiyeleri yatırıldı
Giriş Tarihi: 16.7.2022 15:42 Son Güncelleme: 16.7.2022 16:40

Sarıyer Belediyesi işçileri grevde 13’üncü günde! Ne maaşları ne ikramiyeleri yatırıldı

Sarıyer Belediyesi’nde emeklerinin karşılığını alamadıkları gerekçesiyle greve çıkan işçiler 12’nci günü geride bıraktı. Bayramda maaşlarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği belirtilen ikramiyelerine belediyenin el koyduğunu aktaran işçiler, “Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki biz belediyeleri nasıl yönetirsek iktidara geldiğimizde de öyle yöneteceğiz. Sarıyer Belediyesi'ndeki bu olay bunların aynası oldu. Siz her gün açlık tiyatroları yaptırıyorsunuz. Ama bizi buradaki işçiyi, bunların ailelerini sel sefil, perişan ediyorsunuz. Burada yol parasını bekleyen arkadaşlarımız var. Perişan ve aç vaziyette. Bizi bayramda beş parasız greve sokuyorsunuz” dedi.

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Sarıyer Belediyesi işçileri grevde 13’üncü günde! Ne maaşları ne ikramiyeleri yatırıldı

Sarıyer Belediyesi'nde çalışan işçiler, emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade ederek 5 Temmuz'da greve çıktı. Sarıyer Belediyesi'nin işçilerin haklarını vermemekte direnmesi üzerine grevlerinden vazgeçmeyen işçiler 12' günü geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamu işçilerine bayram öncesi verileceğini açıkladığı ikramiyelerin de belediye tarafından kendilerine ödenmediğini aktaran işçiler, "Sendika yetkililerimiz, toplu iş görüşmelerinde enflasyon oranında zam istedi. Belediye ise yarısı oranında yüzde 40 teklifte bulundu. Biz de diretmedik yüzde 40 zamma razı olduk. Daha sonra belediye yönetimi bu kararından vazgeçerek yüzde 20 zam teklifinde bulundu. Biz de uzlaşma olmayınca greve çıktık" şeklinde konuştu.

BAYRAM ÖNCELERİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI ÖDENMEDİ

Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelinde kamu işçilerine vermiş olduğu bir ikramiye var. Maalesef Sarıyer Belediye Başkanımız bu ikramiyeleri bize bayram öncesinde ödemedi. Maaşlarımızı ödemedi. Yol paralarımızı, hak edişlerimizi ödemedi. Biz bayramı beş parasız geçirdik. Bazı arkadaşlarımız kurban ibadetlerini yerine getiremedi. Yani işin ilginç olan tarafı ise her gün hükümeti zamlar üzerinden eleştirenler, asgari ücrete Ocak ayında yapılan zam ve Temmuz ayındaki düzeltme oranını beğenmeyenlerin yönettiği belediyelerde işçileri mağdur ediyor" dedi.

'SARIYER BELEDİYESİ CHP'NİN AYNASI OLDU'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'iktidara gelince Türkiye'yi, belediyeleri nasıl yönetiyorsak öyle yöneteceğiz' sözlerine de atıfta bulunan işçiler, "Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki biz belediyeleri nasıl yönetirsek iktidara geldiğimizde de öyle yöneteceğiz. Sarıyer Belediyesi'ndeki bu olay bunların aynası oldu. Siz her gün açlık tiyatroları yaptırıyorsunuz. Ama bizi buradaki işçiyi, bunların ailelerini sel sefil, perişan ediyorsunuz. Burada yol parasını bekleyen arkadaşlarımız var. Perişan ve aç vaziyette. Bizi bayramda beş parasız greve sokuyorsunuz. Bir de bayramda hak edişlerimizi de yatırmıyorlar. Bizim 12-13 gün oldu. Bizimle hiçbir şekilde muhatap olmuyorlar. Ne genel merkezden bir açıklama var, ne CHP'den yöneticilerden. Ama Twitter'a, sosyal medyaya baktığınızda sanki Yavuz hırsız misali" dedi.

'CHP'Lİ BELEDİYELERDE İŞÇİLERE YAPILAN ZULÜM GÖRÜLMÜYOR'

Sarıyer Belediyesi'nin CHP'de değil de AK Parti'de olsaydı, işçilere yüzde 20 zam verip greve çıkarsaydı, bayramda maaşlarını, ikramiyelerini vermeseydi şimdi bütün CHP yöneticileri, milletvekilleri Twitter'a ortalığı yıkmıştı. Ne hikmetse hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Burada bu arkadaşlar sahipsiz kalmanın yanında burada bir iddia var. Yani seçim yaklaşmış. TÜİK'in kapısına gidiyorsunuz. Enflasyon yüzde 80 değil. Oraya dayanıyorsunuz. İşte o öbür tarafa bağırıyorsunuz çağırıyorsunuz. Açlık tiyatroları yapıyorsunuz ama gel gelelim sizin kendi belediyenizde kendi partinizin, işçilere yaptığı zulme bak. Neresinden bakarsan bakın bir zulüm var burada. Biz burada çok mağdur ve mazlumuz." Şeklinde konuştu.

'DEMEK Kİ İKTİDAR OLUNSA KAMU İŞÇİLERİ YANACAK'

İktidara gelmeden işçilere, kamu çalışanlarına bu şekilde bir tutum sergilenmesinin geleceğin fragmanı olduğunu belirten işçiler, "CHP iktidara geldiğinde demek ki biz yanacağız. Biz bayrama girerken yiyecek ekmek bulamadık. Taksitlerimiz var, çoluğumuz çocuğumuz var. Çocuklarımıza bayramlık alamadık. Kurban ibadetlerimizi yapamadık. Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu ikramiyeyi alıkoymanın, vermemenin hiçbiri yasal dayanağı yok. Bu yapılan zalimliktir. Çoluğumuza, çocuğumuza, ekmeğimize zarar verirler" ifadelerine yer verdi.

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Sarıyer Belediyesi işçileri grevde 13’üncü günde! Ne maaşları ne ikramiyeleri yatırıldı
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