Sarıyer Belediyesi’ne ait ağaç atık deposunda çıkan yangın 8 saatte kontrol altına alındı

Yangın bayramın 2. günü saat 17.00 sıralarında Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Ferahevler Mahallesi'nde bulunan ağaç atıklarının depolandığı alanda bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede alevler geniş bir alana yayıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında, iş makinelerinin de yardımıyla soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "17.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Ferahevler Mahallesi'nde bulunan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait ağaç depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 22.30'da kontrol altına alınmıştır. Ancak rüzgarın etkisiyle kısmi yanmalar yer yer devam etmektedir. İtfaiye ekipleri, depolama alanının tahta malzemelerden oluşmasından dolayı, içten yanma ihtimaline karşı soğutma çalışmalarına devam etmektedir. Yangında ölen ya da yaralanan yoktur. İtfaiye ekiplerinin içten yanma riskine karşı yürüttüğü soğutma çalışması, bir süre daha devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI AKSU: BİRKAÇ SAAT DAHA BU SÖNDÜRME, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Yangının çıktığı ağaç atıkların depolandığı alana gelen Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, yangının kontrol altına alındığı fakat soğutma çalışmalarının birkaç saat daha süreceğinin belirterek, "Burası, budanan ağaçların ve toplanan çalıların atıldığı bir alan. Biz bunu büyükşehir belediyemizle bayramdan önce görüşmüştük. Bayramdan sonra da burayı, büyükşehrin atık toplama alanına deplase edecektik. Bir talihsizlik oldu. Bugün akşamüzeri burada bir yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Arada bir alevin artması vatandaşlarımızı endişelendirmesin, iş makineleriyle alttaki kısımların da soğutulması amacıyla yapılan bir çalışma. Birkaç saat daha bu söndürme, soğutma çalışmaları devam edecek" dedi.