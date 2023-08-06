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Giriş Tarihi: 6.8.2023

Sarıyer Belediyesi’nin müteahhide sattığı yol çöktüsattığı

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Sarıyer Belediyesi’nin müteahhide sattığı yol çöktüsattığı
Sarıyer Belediyesi'nin tedbirsizliği nedeniyle Ayazağa Mahallesi 105'inci Sokak üzerindeki bir inşaat alanının yanındaki yol, dün sabah istinat duvarıyla birlikte çöktü. Çökme nedeniyle sokağın bir bölümü inşaat alanına uçtu. Yetkililerin incelemesinin ardından iki bina tedbir amaçlı boşaltılarak mühürlendi. Olayın yaşandığı bölgedeki tehlikenin ise AK Parti Sarıyer Meclis üyeleri tarafından 2022 yılında dile getirildiği ve soru önergesi verildiği ortaya çıktı. AK Parti'li meclis üyesi Ali Yaman tarafından verilen soru önergesinde Sarıyer Belediye Meclisinde 105 sokağa cepheli olan evlerde çökme tehlikesi ile baş başa bırakıldığı aktarıldı. Yaman, 2022'deki konuşmasında, söz konusu yolun mevzuata aykırı olarak müteahhide satıldığını vurgulayarak, "Yaklaşık 100 ailenin kullandığı 105. Sokak, müteahhit tarafından kapatıldığından bu aileler mağdur edilmiştir. Bu yola cepheli evlerin çökme tehlikesi ile baş başa bırakıldığı tüm mahalle sakinlerince bilinir hale gelmiştir" demişti.

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Sarıyer Belediyesi’nin müteahhide sattığı yol çöktüsattığı
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