Sarıyer sahilinde denizanası isyanı

Sarıyer Sahili yürüyüş yapmak ve deniz havası almak isteyenlerin tercih ettiği noktalarda yaşanan denizanası yoğunluğu ve denize atılan çöplerin temizlenmemesi vatandaşın isyanına yol açtı. Sahilde geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda denizanası yoğunluğu görülmesi ve deniz yüzeyinin beyaza bürünerek çöple birleşmesi sahili gezenlerin tepkisiyle karşılandı.

"BALIKÇI GEMİLERİNİN PİSLİĞİ GELİYOR."

Denizlerde denizanalarının yoğunluğunun her yıl aynı mevsimlerde gerçekleştiğini ilçe belediyelerinin temizlemesi gerektiğini belirten Vedat Odabaş, "İlçe belediyesi buranın temizliğini yapmalı. Yaz aylarında olmuyor fakat kış aylarında balıkçı gemilerinin pisliği geliyor. Denizanasının olması normal fakat atılan çöplerle çok daha fazla oluyor" dedi.

"SEBEBİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ"

Vezir Mavzer ise "Ben her gün burada yürüyüş yapıyorum. Bunun sebebi çevre kirliği, insanların duyarsızlığı olabilir. Bilim insanı değiliz ama bunu fark edebiliyoruz. Büyükşehir Belediyesinin bunun üzerinde çalışması lazım, kim buradan sorumluysa çalışması lazım. Denizlerimizi kirletmemeliyiz her zaman temiz tutmalıyız Denizdeki canlıların sürekliliği ve çevre temizliği için bunu yapmak şart. Hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyelerin sık sık temizlik yapması lazım" diye konuştu.