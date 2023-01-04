Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer sahilinde denizanası isyanı
Giriş Tarihi: 4.1.2023 17:33 Son Güncelleme: 4.1.2023 17:35

Sarıyer sahilinde denizanası isyanı

İstanbul Sarıyer Sahili'nde denizanası yoğunluğu vatandaşı isyan ettirdi. Deniz yüzeyinde denizanası yoğunluğu ile birlikte atılan çöplerin Belediye tarafından temizlenmemesi vatandaşları isyan ettirdi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sarıyer sahilinde denizanası isyanı

Sarıyer Sahili yürüyüş yapmak ve deniz havası almak isteyenlerin tercih ettiği noktalarda yaşanan denizanası yoğunluğu ve denize atılan çöplerin temizlenmemesi vatandaşın isyanına yol açtı. Sahilde geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda denizanası yoğunluğu görülmesi ve deniz yüzeyinin beyaza bürünerek çöple birleşmesi sahili gezenlerin tepkisiyle karşılandı.

"BALIKÇI GEMİLERİNİN PİSLİĞİ GELİYOR."

Denizlerde denizanalarının yoğunluğunun her yıl aynı mevsimlerde gerçekleştiğini ilçe belediyelerinin temizlemesi gerektiğini belirten Vedat Odabaş, "İlçe belediyesi buranın temizliğini yapmalı. Yaz aylarında olmuyor fakat kış aylarında balıkçı gemilerinin pisliği geliyor. Denizanasının olması normal fakat atılan çöplerle çok daha fazla oluyor" dedi.

"SEBEBİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ"

Vezir Mavzer ise "Ben her gün burada yürüyüş yapıyorum. Bunun sebebi çevre kirliği, insanların duyarsızlığı olabilir. Bilim insanı değiliz ama bunu fark edebiliyoruz. Büyükşehir Belediyesinin bunun üzerinde çalışması lazım, kim buradan sorumluysa çalışması lazım. Denizlerimizi kirletmemeliyiz her zaman temiz tutmalıyız Denizdeki canlıların sürekliliği ve çevre temizliği için bunu yapmak şart. Hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyelerin sık sık temizlik yapması lazım" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası şartları belli oldu! İşte orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı
EMEKLi-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA YÜZDE 30 OLDU! Başkan Erdoğan açıkladı
Son dakika: Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda duyurdu! Asgari ücrete yeni destek müjdesi
SON DAKİKA: Bakan Özer duyurdu! Özel okul ücretleri artış oranı açıklandı
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'nde skandal! Kılıçdaroğlu'nun 'Özerklik' isteyen danışmanı Türk bayraklarını kaldırttı
EMEKLİ ZAMMI 2023 NE KADAR? Başkan Erdoğan'dan ek zam! SSK, BAĞKUR emekli maaşı hesaplama ile emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Burcuvaazi
Yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Evde bakım maaşı 2023 zammı belli oldu!
Kuruluş Osman’da yer yerinden oynuyor!
500 bin sözleşmeli kadroya geçti! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni hakları
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer sahilinde denizanası isyanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA