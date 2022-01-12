Sarıyer’de 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

Sarıyer'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.00 sıralarında Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde meydana geldi. Durakta bekleyen otobüse arkadan gelen otobüs hızla çarptı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara otobüs içinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle trafik aksıyor.
SON AYLARDA YAŞANAN OTOBÜS KAZALARI
Son 3 ayda basına yansıyan bazı İETT otobüslerinin karıştığı kazalar şu şekilde:
1 Ekim'de Avcılar'da bariyerlere çarpan 146 numaralı Bakırköy-Boğazköy hattında çalışan İETT'ye bağlı 34 GA 8529 plakalı otobüsteki yolculardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
7 Ekim'de Fatih'te Millet Caddesi üzerinden Aksaray istikametine giden iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu iki yolcu yaralandı.
16 Ekim'de Kağıthane'de kontrolden çıkan İETT otobüsü, durağa çarptı.
20 Ekim'de Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
20 Ekim'de Ataşehir'de seyir halinde olan İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan olmazken, motosiklette ve otobüsün ön camında hasar oluştu.
28 Ekim'de Kağıthane'de İETT otobüsü otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
1 Kasım'da Kartal'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 polis yaralandı.
19 Kasım'da Üsküdar'da iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
3 Aralık'ta Sancaktepe TEM otoyolunda kamyon ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.
8 Aralık'ta İkitelli İETT Garajı'nda İETT otobüsü ile İBB'ye ait hafif ticari hizmet aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
11 Aralık'ta Kadıköy D-100 kara yolunda İETT otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
12 Aralık'ta Pendik'te Ankara Caddesi'nde otomobil ile İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
6 Ocak'ta Eyüpsultan'da kontrolden çıkan İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
7 Ocak'ta Sarıyer'de ticari taksi ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
8 Ocak'ta Fatih'te Atatürk Bulvarı'nda seyreden bir İETT otobüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde seyreden başka bir İETT otobüsüne çarptığı kazada 8 yolcu yaralandı.
8 Ocak'ta Fatih'te Beylerbeyi Caddesi'nden Eyüpsultan istikametine seyir halindeki İETT otobüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önünde ilerleyen başka bir İETT otobüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.