Sarıyer’de 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

7 Ekim'de Fatih'te Millet Caddesi üzerinden Aksaray istikametine giden iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu iki yolcu yaralandı.

16 Ekim'de Kağıthane'de kontrolden çıkan İETT otobüsü, durağa çarptı.

20 Ekim'de Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

20 Ekim'de Ataşehir'de seyir halinde olan İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan olmazken, motosiklette ve otobüsün ön camında hasar oluştu.